«Мы должны показать зубы». Европу призвали усилить независимость от США

Комитет по обороне ЕП потребовал усилить независимость Европы от США

Странам Евросоюза следует усилить свою независимость от Белого дома и «показать зубы». Об этом заявила председатель комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, ее процитировала газета Tagesschau .

«Мы должны показать зубы. Мы должны заключать договоры с Украиной, наметить пути развития экономики и переосмыслить собственную роль Европы в мире», — подчеркнула Штрак-Циммерманн.

Она также предложила инвестиционному банку Европы выпустить облигации для инвестиций в добычу редкоземельных металлов, чтобы помочь украинскому руководству. По главы комитета ЕП, для этого шага Евросоюзу и Украине необходимо подписать соглашение.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после встречи президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа пообещала усилить поддержку украинской стороны.

Европейские страны помогут Украине, чтобы та могла «продолжить давать отпор», добавила она. По ее мнению, свободный мир нуждается в новом лидере.