НАТО предрекли проблемы из-за противоречий между его участниками

Политолог Жаке: в НАТО при новом генсеке Рютте возникнут противоречия

Фото: РИА «Новости»

Североатлантическому альянсу при новом генеральном секретаре Марке Рютте придется поменять свои оборонные доктрины. Также НАТО ждет ряд проблем, связанных с противоречиями внутри блока. Об этом РИА «Новости» заявил эксперт в области международных отношений, геополитики и урегулирования вооруженных конфликтов, доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке.

По его словам, Рютте столкнется с множеством вызовов. Политолог напомнил, что Турция, Венгрия и Словакия отстаивают собственные интересы и отказываются полностью подчиняться НАТО, в том числе и в вопросах, связанных с поддержкой Украины.

«Ему (Рютте – прим. ред.) предстоит добиваться единства в атлантическом блоке», — подчеркнул Жаке.

Ранее французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард предположил, что альянсу предстоит преодолеть экономические проблемы. По его мнению, риторика НАТО не станет менее русофобской, но таких высказываний станет меньше.

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