НАТО поставил задачу увеличить число немецких военных до 240 тысяч с 2030 года

Welt: численность немецких военнослужащих в НАТО хотят поднять до 240 тысяч

Руководство НАТО планирует с 2030 года нарастить численность немецких военнослужащих с 180 тысяч до 240-260 тысяч. Об этом сообщила газета Welt .

В вооруженных силах Германии масштабные планы назвали нереалистичными. В 2024 году численность немецких войск составила чуть более 180 тысяч человек. По информации издания, количество военнослужащих сокращалось в стране два года подряд.

Несмотря на призывы политиков вернуть всеобщую воинскую обязанность, власти не готовы пойти на этот шаг.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус предупредил европейские страны о необходимости приготовиться к тому, что Россия и Украины достигнут соглашения о прекращении огня. По его мнению, государствам вряд ли удастся остановить боевые действия на долгий срок.