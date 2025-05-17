НАТО поставил задачу увеличить число немецких военных до 240 тысяч с 2030 года

Руководство НАТО планирует с 2030 года нарастить численность немецких военнослужащих с 180 тысяч до 240-260 тысяч. Об этом сообщила газета Welt.
В вооруженных силах Германии масштабные планы назвали нереалистичными. В 2024 году численность немецких войск составила чуть более 180 тысяч человек. По информации издания, количество военнослужащих сокращалось в стране два года подряд.
Несмотря на призывы политиков вернуть всеобщую воинскую обязанность, власти не готовы пойти на этот шаг.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус предупредил европейские страны о необходимости приготовиться к тому, что Россия и Украины достигнут соглашения о прекращении огня. По его мнению, государствам вряд ли удастся остановить боевые действия на долгий срок.
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