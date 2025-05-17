Писториус призвал Европу приготовиться к прекращению огня на Украине

Странам Европы следует приготовиться к тому, что Россия и Украина придут к прекращению огня. Об этом на пресс-конференции в Риме заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его процитировало издание Tagesschau .

Он призвал Евросоюз готовиться «ко дню X» и начать планировать дальнейшие шаги. Министр усомнился в том, что Россия и Украина смогут достигнуть долгосрочного перемирия.

«Оно не даст времени для вечных переговоров о прочном мире. Поэтому Европа должна предварительно подготовиться к диалогу», — предположил Писториус.

По его словам, Германия выразила готовность взять на себя главную роль в «коалиции желающих», чтобы оказывать поддержку украинскому руководству в восстановлении страны.

Переговоры российской и украинской делегаций прошли в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились детально разработать предложения по прекращению огня, а также провести обмен военнопленными. Немецкое издение Berliner Zeitung обратило внимание, что Россия продемонстрировала на переговорах свое преимущество.