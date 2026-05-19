Украинские власти готовятся нанести террористические удары по российским регионам с территории Латвии. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки.

По данным спецслужбы, киевскому режиму мало воздушных коридоров, предоставляемых странами Балтии. Он хочет продемонстрировать покровителям в Европе, что все еще может наносить ущерб российской экономике. Территория Латвии позволит значительно сократить подлетное время.

При этом украинские власти убедили латышей, что точное место запуска беспилотников определить будет невозможно, хотя это не так. Российская разведка дала понять, что точно знает, где разместились военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ и где в Латвии принимают военные решения.

Кроме того, современные средства позволяют установить точку запуска. Достоверные сведения можно получить и при изучении обломков. Не спасет от возмездия даже членство страны в НАТО.

«В результате пещерная русофобия нынешних правителей Латвии оказалась сильнее способности к критическому мышлению и чувства самосохранения», — подчеркнули в пресс-бюро.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал политиков из Прибалтики «недоумками» и «моськами», у которых очень маленький мозг. По его словам, русофобскими высказываниями они пытаются поднять свой авторитет.