Мир 02 мая 2024, 23:23 НАТО обвинил Россию во «вредоносных акциях» на территории блока НАТО обвинил Россию в гибридных акциях, не приведя никаких доказательств РИА «Новости»

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Североатлантический альянс обвинил Россию в «злонамеренных и гибридных» акциях, включая так называемые «кампании по дезинформации, кибератаки» и другие «гибридные операции» на территории стран НАТО. Это следует из заявления, опубликованного пресс-службой блока.

На прошлой неделе генсек альянса Йенс Столтенберг признался в солидарности блока с Великобританией и ФРГ, которые якобы столкнулись с пророссийской деятельностью у себя на территории.

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В документе члены НАТО выразили тревогу из-за враждебных действий «на уровне государства». «Инциденты» назвали «частью усиливающейся кампании», которую якобы Россия продолжает проводить по Европе, в том числе на территории стран блока.

В НАТО отметили, что будут противостоять подобным «угрозам» индивидуально и коллективно. Также это не заставит союзников киевского режима отказаться от помощи Украине. При этом в блоке не привели никаких доказательств, что Россия причастна к вышеперечисленным событиям.

Ранее планировщики НАТО оценили шансы «прямого вторжения» РФ в одну из стран-участниц альянса. Там сочли маловероятным шанс нападения России на граничащую с ней страну. Также российские власти многократно утверждали, что не намерены ни на кого нападать.