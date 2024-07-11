НАТО обвинил Россию в проблемах альянса

Укрепление политических и военных отношений России и Белоруссии несет негативные последствия для НАТО. Такая информация появилась в декларации по итогам саммита Североатлантического альянса.

«Углубление политической и военной интеграции России с Белоруссией <…> имеет негативные последствия для региональной стабильности и обороны НАТО», — указали в документе.

Также там затронули вопрос углубления отношений России с КНДР и Ираном. В декларации подчеркнули, что сотрудничество этих стран оказывает серьезное влияние на евроатлантическую безопасность.

Как заметил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, декларация саммита НАТО показала нулевой интерес к миру на Украине. Согласно документу, Североатлантический альянс призвал весь мир отказаться от поддержки России. При этом в декларации уточнили, что блок не пытается вступить в конфронтацию с РФ.