Условия мира на Украине должны определять власти страны без обращения к подписанным соглашениям. Поэтому НАТО не рассматривает варианта появления «Минска-3», а рассчитывает на появление гарантий безопасности для Украины на будущее. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что входящие в НАТО государства должны продолжать военную помощь Украине, чтобы укрепить ее положение перед возможными переговорами о прекращении боевых действий.

«НАТО не нужен „Минск-3“. Нам необходимо что-то, что гарантировало бы прекращение агрессии со стороны России», — заявил Столтенберг.

Глава альянса подчеркнул, что после окончания боевых действий Украина должна получить гарантии безопасности и защиты на случай новой агрессии. По его словам, лучшим выходом для решения этого вопроса станет вступление Украины в НАТО.

Ранее Столтенберг заявлял, что рассчитывает на вступление Украины в состав альянса к 2034 году. По его словам, он приложил для этого большие усилия и после своего ухода с поста рассчитывает, что этот курс продолжится.

На это заявление отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он поблагодарил главу блока за честность и подчеркнул, что к 2034 году сменится все действующее руководство входящих в НАТО стран, а сама Украина вряд ли будет существовать.