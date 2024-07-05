НАТО не увидел смысла в новых «Минских соглашениях» для Украины

Столтенберг: НАТО не нужен «Минск-3» для прекращения конфликта на Украине

Фото: РИА «Новости»

Условия мира на Украине должны определять власти страны без обращения к подписанным соглашениям. Поэтому НАТО не рассматривает варианта появления «Минска-3», а рассчитывает на появление гарантий безопасности для Украины на будущее. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что входящие в НАТО государства должны продолжать военную помощь Украине, чтобы укрепить ее положение перед возможными переговорами о прекращении боевых действий.

«НАТО не нужен „Минск-3“. Нам необходимо что-то, что гарантировало бы прекращение агрессии со стороны России», — заявил Столтенберг.

Глава альянса подчеркнул, что после окончания боевых действий Украина должна получить гарантии безопасности и защиты на случай новой агрессии. По его словам, лучшим выходом для решения этого вопроса станет вступление Украины в НАТО.

Ранее Столтенберг заявлял, что рассчитывает на вступление Украины в состав альянса к 2034 году. По его словам, он приложил для этого большие усилия и после своего ухода с поста рассчитывает, что этот курс продолжится.

На это заявление отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он поблагодарил главу блока за честность и подчеркнул, что к 2034 году сменится все действующее руководство входящих в НАТО стран, а сама Украина вряд ли будет существовать.

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