Аналитик Берлетик: Россия укрепила границы на расширение НАТО, а не для угроз ЕС

Главным источником глобальных конфликтов в XXI веке остается НАТО, на котором лежит ответственность за самые страшные преступления против человечности. Об этом на своей странице в социальной сети X написал военный аналитик и бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик.

Он добавил, что на протяжении десятилетий Североатлантический альянс постоянно приближается к граница России, которая вынуждена принимать меры.

«Делать вид, что реакция России на НАТО <…> каким-то образом представляет угрозу „судьбе демократии в Европе“, в лучшем случае является заблуждением, а в худшем — намеренной нечестностью», — написал Берлетик.

Так он прокомментировал пост бывшего исполнительного директора организации Human Rights Watch Кеннета Рота, который написал, что Россия начала выстраивать военные базы на границе с Финляндией и угрожает европейской демократии.

Бертелик добавил, что НАТО давно стал игрушкой в руках американцев, которые используют других членов альянса для опосредованных или реальных боевых действий против противников США.

Своего оппонента военный аналитик назвал распространителем лжи и пропаганды, на руках которого кровь миллионов людей.

Бразильский аналитик Пепе Эскобар, анализируя прошедшие в Стамбуле переговоры российской и украинской делегаций, назвал эту встречу масштабным уничтожением НАТО. Он пояснил, что диалог между конфликтующими сторонами начался, несмотря на все усилия европейских политиков, чьи заявления Эскобар сравнил с лаем чихуахуа.