Командующий силами НАТО генерал Алексус Гринкевич призвал союзников пересмотреть правила ведения операций против России. Об этом сообщили источники Sky TG24 в Североатлантическом альянсе.

Гринкевич хочет, чтобы входящие в НАТО страны предоставили руководству этой структуры больше свободы действий.

По словам источников издания, американский генерал добивается большей «гибкости» в правилах применения силы, особенно на восточном фланге блока. Здесь недавно стартовала операция «Восточный страж».

Командование НАТО рассматривает эти военные учения как своего рода испытательный полигон. Тестировать союзники собираются общую для всех входящих в блок стран систему противовоздушной обороны.

Главная проблема заключается в ограничениях, которые накладывают сами страны-члены при передаче техники и личного состава под единое командование альянса.

Каждый участник сохраняет собственные «национальные лимиты» на применение своих средств, что, по мнению американских военных, мешает оперативно реагировать в случае обострения ситуации.

В Брюсселе при этом признали, что консенсуса по данному вопросу пока нет. Ряд государств опасается, что снятие ограничений фактически даст командованию НАТО возможность принимать любые решения без согласования с правительствами стран-участниц.

