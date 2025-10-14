Психологическая война. НАТО заподозрили в подготовке провокации против России
Steigan: НАТО может устроить провокацию против России в Прибалтике
Массовая эвакуация в Прибалтике, связанная с якобы возможным «нападением России», может служить прикрытием для наступательных планов НАТО. Об этом сообщило норвежское издание Steigan.
Исторический опыт показывает, что Западу не чужды провокации, поэтому попытки возложить на Россию ответственность за их собственные действия не исключены.
В октябре агентство Reuters сообщило о подготовке массовой эвакуации в Литве, Латвии и Эстонии на случай «нападения России». Сотни тысяч человек могут вывезти из приграничных районов за считанные сутки. В Прибалтике уже спланировали точки сбора, маршруты перевозки и пункты временного размещения. Также создаются запасы оборудования и транспортный парк.
Официально это называют укреплением боеготовности, но если заглянуть глубже, становится очевидным, что учения по эвакуации играют важную политическую и психологическую функцию. Они поддерживают и усиливают впечатление угрозы со стороны «русского медведя», хотя подтверждения наступательных планов России ни у кого нет.
«Учения по эвакуации послужат маскировкой для наращивания военной мощи и повышенной ядерной готовности перед операцией», — предположили журналисты.
При этом в Прибалтике намеренно создают панику, чтобы оправдать «ответ» Запада на некие действия России.
