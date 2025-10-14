Steigan: НАТО может устроить провокацию против России в Прибалтике

Массовая эвакуация в Прибалтике, связанная с якобы возможным «нападением России», может служить прикрытием для наступательных планов НАТО. Об этом сообщило норвежское издание Steigan .

Исторический опыт показывает, что Западу не чужды провокации, поэтому попытки возложить на Россию ответственность за их собственные действия не исключены.

В октябре агентство Reuters сообщило о подготовке массовой эвакуации в Литве, Латвии и Эстонии на случай «нападения России». Сотни тысяч человек могут вывезти из приграничных районов за считанные сутки. В Прибалтике уже спланировали точки сбора, маршруты перевозки и пункты временного размещения. Также создаются запасы оборудования и транспортный парк.

Официально это называют укреплением боеготовности, но если заглянуть глубже, становится очевидным, что учения по эвакуации играют важную политическую и психологическую функцию. Они поддерживают и усиливают впечатление угрозы со стороны «русского медведя», хотя подтверждения наступательных планов России ни у кого нет.

«Учения по эвакуации послужат маскировкой для наращивания военной мощи и повышенной ядерной готовности перед операцией», — предположили журналисты.

При этом в Прибалтике намеренно создают панику, чтобы оправдать «ответ» Запада на некие действия России.

