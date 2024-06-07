Кремль раскрыл темы выступления Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2024

Президент России Владимир Путин посвятит выступление на пленарном заседании ПМЭФ-2024 теме экономики. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил об этом корреспонденту телеканала «Россия» Павлу Зарубину. Журналист опубликовал его комментарий в своем Telegram-канале .

Песков заявил, что Путин на ПМЭФ традиционно делал акцент на экономике. В этом году президент поступит так же, уверен пресс-секретарь. Он заявил, что глава государства посвятит свою речь главным образом экономике России.

«Но если брать в совокупности выступление президента, затем дальнейшую дискуссию, которая состоится, то смело можно предположить, что так или иначе дискуссия уйдет в политэкономию скорее», — сказал он.

В современном мире, объяснил Песков, все упирается именно в политэкономию. Он заявил, что ни чистой политики, ни чистой экономики больше не существует.

Пленарное заседание с участием Путина, президентов Боливии и Зимбабве Луиса Арсе и Эммерсона Мнангагвы состоится 7 июня. Оно пройдет с 14:00 до 16:00.