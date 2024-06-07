Путин оценил приходящийся на дружественные страны объем товарооборота России

Путин: три четверти товарооборота РФ приходится на долю дружественных государств

Фото: РИА «Новости»

Порядка трех четвертей всего товарооборота России приходится на дружественные государства. Об этом в ходе пленарного заседания на ПМЭФ-2024 сказал президент Владимир Путин.

«На долю дружественных стран приходится три четверти товарооборота России»,  — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия остается одним из ключевых участников международной торговли, несмотря на нелегитимные санкции и все препятствия со стороны Запада.

«В торговле с ЕАЭС Россия обеспечивает баланс интересов всех участников», — добавил он.

Российский лидер отметил, что в мире началась «настоящая гонка» за укрепление собственного суверенитета. По его словам, еще недавно выступающие лидерами глобального развития государства начали всеми правдами и неправдами пытаться сохранить свою ускользающую роль гегемонии.

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