Путин оценил приходящийся на дружественные страны объем товарооборота России

Путин: три четверти товарооборота РФ приходится на долю дружественных государств

Порядка трех четвертей всего товарооборота России приходится на дружественные государства. Об этом в ходе пленарного заседания на ПМЭФ-2024 сказал президент Владимир Путин.

«На долю дружественных стран приходится три четверти товарооборота России», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия остается одним из ключевых участников международной торговли, несмотря на нелегитимные санкции и все препятствия со стороны Запада.

«В торговле с ЕАЭС Россия обеспечивает баланс интересов всех участников», — добавил он.

Российский лидер отметил, что в мире началась «настоящая гонка» за укрепление собственного суверенитета. По его словам, еще недавно выступающие лидерами глобального развития государства начали всеми правдами и неправдами пытаться сохранить свою ускользающую роль гегемонии.