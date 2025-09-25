Настало время. Трамп призвал Россию остановить конфликт на Украине

Для России наступило время завершить украинский конфликт. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава Белого дома отметил, что турецкий лидер способен оказать значительное влияние на урегулировании ситуации на Украине. Также Трамп выразил желание, чтобы Турция прекратила покупать российские энергоносители и тем самым повлиять на Москву.

«Эрдоган очень нейтрален. Но он тот, кто, если вмешается, лучшее, что он может сделать, — это не покупать нефть и газ у России», — сказал американский лидер.

Ранее в ходе выступления на Генассамблее ООН Эрдоган заявил, что Турция продолжит оказывать содействие для полного прекращения огня между сторонами конфликта. Также он заметил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не готовы встретиться лично.