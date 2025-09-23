Эрдоган указал на роль Турции в обмене пленными между Россией и Украиной

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле помогли в обмене пленными между сторонами. Турция продолжит оказывать содействие для полного прекращения огня, заявил на Генассамблее ООН президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы принимали на своей территории переговоры РФ и Украины, в которых сыграли роль посредника. За счет переговоров состоялся обмен большим количеством пленных и тел погибших», — сказал турецкий лидер.

Он отметил, что в ближайшее время Турция продолжит свои усилия по содействию достижению прекращения огня между сторонами конфликта.

Эрдоган обратился к странам НАТО с призывом равняться на Турцию в выстраивании отношений с Россией и Украиной. Также он оценил вероятность завершения украинского конфликта.