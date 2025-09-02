Эрдоган заявил, что Путин и Зеленский пока не готовы к встрече

Эрдоган: Путин и Зеленский пока не готовы к встрече

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не готовы к встрече. Такое мнение выразил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после контактов с политиками, сообщило издание Milliyet .

По его словам, на встрече с Путиным на саммите они обговорили варианты завершения украинского кризиса «справедливым миром». Эрдоган отметил, что Турция выступает за урегулирования ситуации с помощью переговоров.

«Необходимо преобразовать надежду на мир в ориентированные на решение и конкретные результаты. Для этого мы должны заниматься этим вопросом на уровне руководителей», — сказал он.

Кроме того, президент Турции обсудил с Путиным результаты его переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Также оценил взгляд Зеленского по поводу ситуации. По его мнению, подходы обоих президентов позитивные, но к личной встрече они пока не готовы.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ждет Путина с визитом. По его словам, Россию и Турцию связывают искренние отношения, основанные на доверии.