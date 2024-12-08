Политолог Блохин: главное — на чьих условиях будут переговоры с Украиной

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о готовности Украины пойти на сделку с Россией, призвал к немедленному прекращению огня и переговорам. Политолог-американист Константин Блохин в беседе с 360.ru подчеркнул, что главный вопрос — какие условия озвучит киевский режим.

«На каких условиях Украина хочет заключить сделку, какова фактура этих переговоров, и соответствует ли эта сделка российским национальным интересам, поставленным целям по демилитаризации и денацификации Украины?» — задался он вопросом.

Украинские власти, напомнил Блохин, уже хотели начать переговоры на неприемлемых для России условиях. И говорить о том, реально ли их желание сейчас, трудно.