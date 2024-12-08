Ключевой вопрос — чьи условия. Верить ли заявлению Трампа о готовности Украины к переговорам?
Политолог Блохин: главное — на чьих условиях будут переговоры с Украиной
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о готовности Украины пойти на сделку с Россией, призвал к немедленному прекращению огня и переговорам. Политолог-американист Константин Блохин в беседе с 360.ru подчеркнул, что главный вопрос — какие условия озвучит киевский режим.
«На каких условиях Украина хочет заключить сделку, какова фактура этих переговоров, и соответствует ли эта сделка российским национальным интересам, поставленным целям по демилитаризации и денацификации Украины?» — задался он вопросом.
Украинские власти, напомнил Блохин, уже хотели начать переговоры на неприемлемых для России условиях. И говорить о том, реально ли их желание сейчас, трудно.
Поэтому вопрос ключевой: на чьих условиях, как будет проходить этот переговорный процесс, чем закончится. В реальности пока трудно говорить о том, действительно ли Украина хочет его начать, устраивает он или нет Россию.
Константин Блохин
политолог-американист
Собеседник 360.ru подчеркнул, что пока власть в США находится в руках Джо Байдена и его администрации. Трамп приступит к своим обязанностям только во второй половине января.
«Всякие планы одного, другого, третьего — это предварительно. <…> Надо дождаться прихода Трампа и его реальных политических шагов, реальных действий», — заключил Блохин.