США ввели новые антироссийские санкции, когда настал подходящий момент для этого. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, цитату привело РИА «Новости» .

«Президент [США Дональд Трамп] говорил, что введет санкции против России, когда сочтет это необходимым. И вчера настал именно этот день», — уточнила официальный представитель американской администрации.

До этого президент Владимир Путин посоветовал подумать над тем, кто именно дал совет Трампу о введении ограничений против России, которые приведут к росту стоимости сырья. Американцы тоже на себе ощутят подорожание нефтепродуктов.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что Трамп ввел санкции против «Роснефти» и «Лукойла» от бессилия. Главе Белого дома нужны быстрые победы, в частности в разрешении украинского конфликта, но не хватает геополитической дальновидности и дипломатического терпения.