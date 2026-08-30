Наследный принц Лихтенштейна тайно усилил свою власть

Правящая семья Лихтенштейна тайно одобрила изменения, которые усилили полномочия наследного принца Алоиза и сократили влияние членов княжеского дома. Об этом рассказала Financial Times .

Реформу приняли совершеннолетние мужчины, имеющие право на престол: 12 августа ее поддержали 70% участников голосования. Результаты хранили в тайне до официального объявления в Национальный день страны.

Согласно новым правилам, Алоиз самостоятельно определяет состав династии и устанавливает нормы использования фамилий, титулов и гербов. Семейный совет расширили с трех до пяти человек, но его влияние сократили. Например, для помилования князю теперь достаточно лишь консультации, а не согласия совета.

Право голоса в династии распространили на всех совершеннолетних родственников по рождению, включая женщин. Однако новые правила о женском престолонаследии не получили обратной силы и распространятся только на будущих потомков принца Алоиза.

Обвинения в расширении власти княжеский дом отверг. Пресс-секретарь династии Аня Нестлер заявила, что изменения были техническими и лишь закрепили существующую практику, не затрагивая конституционный баланс.

Политическое влияние семьи поддерживается ее финансовыми ресурсами. Это богатейшая правящая династия Европы. Им принадлежит банк LGT, управляющий активами примерно на 482 миллиарда долларов. В 2025 году княжеский дом получил около 878 миллионов долларов дивидендов.

«Принц — самый влиятельный политик в стране. Такая роль для монарха была бы немыслима в более крупных конституционных монархиях Европы», — сказал FT профессор Лейденского университета Ваутер Веенендаль.