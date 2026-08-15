Княжеский дом Лихтенштейна изменил порядок престолонаследия

Женщины смогут наследовать престол в Лихтенштейне. Изменение правил коснется будущих детей принца-регента Алоиза Лихтенштейнского и их потомков. Об этом сообщила пресс-служба княжеского дома.

За изменение правил, которые действовали сотни лет, проголосовали необходимые две трети членов палаты представителей. Порядок престолонаследия изменен с мужского первородства на абсолютное первородство, начиная с будущих потомков наследного принца Алоиза и его жены Софи.

«Мы хотим обеспечить, чтобы и Лихтенштейнское княжество, и княжеский дом управлялись человеком, наиболее подготовленным к этой задаче. Как правило, это сыновья и дочери правителя, которые выросли в Вадуце и с юности знакомы с особенностями княжества и княжеского дома», — объяснил принц-регент.

В 2021 году скончалась княгиня Лихтенштейна Мария-Аглая, мать принца-регента Алоиза. Она имела четырех детей.