Нашествие ядовитых жуков началось во Вьетнаме
Shot: ядовитые жуки атаковали дома российских туристов во Вьетнаме
Российские туристы, отдыхающие во Вьетнаме, пожаловались на нашествие ядовитых жуков-томкатов после тайфуна «Калмаэги». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
В центральной части страны, по его данным, жуки забираются в помещения. Их яд содержит токсин педерин, после контакта с которым может возникнуть ломота в суставах, тошнота и температура. Вещество считается более опасным, чем яд кобры.
Туристы получают ожоги и обращаются к врачам, на что те прописывают им мазь.
Чтобы не стать жертвой жуков, путешественникам приходится спасаться подручными средствами. Кто-то приклеивает скотч на пороги домов, другие распыляют спреи от насекомых.
На ноябрьских выходных мощнейший тайфун обрушился на Филиппины. После природного катаклизма разбушевался животный мир, в том числе и морской. Накануне компанию россиян покусали сальпы.