Нашествие ядовитых жуков началось во Вьетнаме

Российские туристы, отдыхающие во Вьетнаме, пожаловались на нашествие ядовитых жуков-томкатов после тайфуна «Калмаэги». Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

В центральной части страны, по его данным, жуки забираются в помещения. Их яд содержит токсин педерин, после контакта с которым может возникнуть ломота в суставах, тошнота и температура. Вещество считается более опасным, чем яд кобры.

Туристы получают ожоги и обращаются к врачам, на что те прописывают им мазь.

Чтобы не стать жертвой жуков, путешественникам приходится спасаться подручными средствами. Кто-то приклеивает скотч на пороги домов, другие распыляют спреи от насекомых.

На ноябрьских выходных мощнейший тайфун обрушился на Филиппины. После природного катаклизма разбушевался животный мир, в том числе и морской. Накануне компанию россиян покусали сальпы.