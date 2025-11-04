Мощнейший тайфун поймал в ловушку российских туристов на Филиппинах

Несколько десятков путешественников из России оказались в ловушке на Филиппинах. Туристы не могут покинуть архипелаг из-за обрушившегося на него тайфуна «Калмаэги», сообщил Telegram-канал Baza .

Всего задержали порядка 80 авиарейсов, ограничения коснулись прилета и вылета в аэропортах Сиаргао, Кларк и Себу.

Несколько российских семей, включая десятки отдыхающих, не смогли покинуть Манилу, им пришлось менять билеты на более поздние даты. Также туристы обеспокоены возможными штрафами за оверстей, поскольку пребывание на Филиппинах затянется дольше разрешенных 30 дней.

На данный момент в стране практически полностью парализовано движение транспорта. Туристы рассказали, что многие заведения закрылись, экскурсии отменились, местные закупаются продуктами впрок и заколачивают окна в домах, а персонал советует постояльцам не покидать территорию отелей.

В конце сентября более миллиона человек эвакуировали на юге Китая из-за супертайфуна.