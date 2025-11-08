Опасные сальпы покусали российских туристов на Филиппинах

Сальпы покусали российских туристов на Филиппинах. После этого их стали мучить сыпь и чесотка, сообщил Telegram-канал Baza.

«Компания из четырех соотечественников отдыхала на курорте Моалбоал в провинции Себу. Прозрачные сальпы ужалили всех, кто плавал в море без гидрокостюма», — отметили в сообщении.

Позже россияне стали жаловаться на сильную сыпь, чесотку, волдыри и повышенную температуру. Туристы назвали эти симптомы, похожими на ветрянку. По словам пострадавших, антигистаминные препараты им не помогают.

По данным авторов канала, сальпы активизировались в Индийском океане после прошедшего тайфуна «Калмаэги». Из-за него в воде появилось много пищи для этих животных. Также нашествие сальпов зафиксировали на пляжах острова Боракай.

Ранее стало известно, что десятки путешественников из России не могут покинуть Филиппины из-за обрушившегося тайфуна «Калмаэги». После этого в стране закрылись многие заведения закрылись, а людей попросили запастись продуктами.