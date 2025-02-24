Путин собрал совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов

Президент России Владимир Путин собрал совещание по вопросам добычи и переработке редких и редкоземельных металлов, которое проходит в формате видеоконференцсвязи. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Путин отметил, что это направление является важнейшей ресурсной базой современной экономики, так как редкие металлы требуются и в энергетике, и в микроэлектронике, а также во многих секторах гражданской и оборонной сфер.

«Речь идет практически обо всех отраслях нового технологического уклада, который задает динамику общемирового прогресса», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что для успешной конкуренции на глобальных рынках необходимо создать прочную основу для уверенного и долгосрочного развития экономики России.

Российский лидер напомнил, что в 2025 году запустили нацпроект технологического лидерства под названием «Новые материалы и химия». В его рамках планируется наладить полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, включающий их добычу, переработку и производство готовых высокотехнологичных товаров.

Путин подчеркнул, что речь идет о стратегическом «заделе на будущее», который определяет уже сейчас темпы развития экономики, качество жизни россиян и конкурентоспособность страны в мире.

Ранее глава государства провел совещание с постоянными членами Совбеза, обсудив развитие отношение с государствами на постсоветском пространстве.