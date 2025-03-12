Нарышкин переговорил с главой ЦРУ. В СВР раскрыли тезисы беседы

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Стороны достигли договоренности о регулярных контактах ведомств для снижения конфронтации между Россией и США, сообщила пресс-служба СВР.
Также стороны обсудили вопросы взаимодействия спецслужб стран по урегулированию кризисных ситуаций и направлениям общего интереса.
Ранее стало известно, что стороны могут договориться о сотрудничестве в Арктике. Страны обсуждали
совместную добычу полезных ископаемых.
В МИД России объясняли, что нормализация работы Арктического совета откроет для страны дополнительные возможности для налаживания контактов с США в Заполярье.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также не исключала контактов с представителями США в ближайшие дни
по урегулированию кризиса на Украине.
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