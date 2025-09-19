Президент Франции Эммануэль Макрон в своем стремлении угодить Украине жертвует уровнем жизни французов. Такое заявление в соцсети Х сделал кипрский журналист Алекс Христофору.

«Во Франции наступает режим жесткой экономии. Народ заплатит за некомпетентность Макрона и его одержимость Зеленским», — написал журналист.

Христофору отметил, что жесткие меры властей вызывают массовые протесты и ставят под угрозу политическую карьеру Макрона.

Внук генерала Шарля де Голля Пьер заявил, что Макрон срежиссировал политический кризис во Франции. Он заявил, что страна погрузилась в хаос, экономический и социальный распад.

В Париже и многих других городах Франции 18 сентября прокатились новые протесты. На улицы вышли около 500 000 человек. Наиболее массовая демонстрация прошла в Париже, в ней насчитали 55 000 участников.