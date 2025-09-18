Конец Франции. Полмиллиона человек восстали против политики Макрона
Во Франции задержали более 180 человек на массовых протестах
В Париже и многих других городах Франции 18 сентября прокатились новые протесты. Согласно информации МВД Франции, которую привел телеканал BFMTV, полиция задержала уже 181 человека.
Акции неповиновения организовало движение Bloquons Tout («Заблокируем все»). По всей Франции на улицы вышли, по оценке властей, 500 000 человек. Наиболее массовая демонстрация — в Париже, здесь в ней насчитали 55 000 участников.
Уже известно о десятерых пострадавших протестующих. Ранен и журналист France Télévisions. В редакции утверждали, что в него попала резиновая пуля из полицейского ружья.
По данным опроса BFMTV, более половины французов одобряют эти протестные акции.
Новая волна протестов и беспорядков во Франции вспыхнула 10 сентября. Люди вышли на улицы на фоне очередной смены правительства. Полиция задержала сотни демонстрантов, протестующие в некоторых городах поджигали автобусы и перекрывали шоссе.
Многие участники акции скандировали лозунги за отставку президента Франции Эммануэля Макрона. В Нанте между протестующими и полицией произошли столкновения.