Конец Франции. Полмиллиона человек восстали против политики Макрона

Во Франции задержали более 180 человек на массовых протестах

В Париже и многих других городах Франции 18 сентября прокатились новые протесты. Согласно информации МВД Франции, которую привел телеканал BFMTV , полиция задержала уже 181 человека.

Акции неповиновения организовало движение Bloquons Tout («Заблокируем все»). По всей Франции на улицы вышли, по оценке властей, 500 000 человек. Наиболее массовая демонстрация — в Париже, здесь в ней насчитали 55 000 участников.

Уже известно о десятерых пострадавших протестующих. Ранен и журналист France Télévisions. В редакции утверждали, что в него попала резиновая пуля из полицейского ружья.

По данным опроса BFMTV, более половины французов одобряют эти протестные акции.

Новая волна протестов и беспорядков во Франции вспыхнула 10 сентября. Люди вышли на улицы на фоне очередной смены правительства. Полиция задержала сотни демонстрантов, протестующие в некоторых городах поджигали автобусы и перекрывали шоссе.

Многие участники акции скандировали лозунги за отставку президента Франции Эммануэля Макрона. В Нанте между протестующими и полицией произошли столкновения.