Генерал Шарль де Голль прославился во время Второй мировой войны, возглавив борьбу французских патриотов против немецкой оккупации. Внук военнослужащего Пьер де Голль дал интервью RT и поделился взглядом на будущее Франции.

Он выразил возмущение текущим политическим кризисом, срежиссированным президентом Эммануэлем Макроном. Франция погрузилась в хаос, экономический и социальный распад, отчуждение власти от народа, заявил де Голль.

«Меня всегда шокирует и огорчает то, что, когда президент Франции выступает, он вообще не говорит о Франции. Он говорит лишь о Европе», — обратил внимание внук генерала.

По его словам, французский народ заслужил лидера, думающего о гражданах, уважающего независимость и достоинство страны. Исторически Франция неоднократно стояла на грани катастрофы, но всякий раз восставала из пепла благодаря особому французскому духу, подчеркнул де Голль.