Внук генерала Шарля де Голля заявил, что Макрон срежиссировал политический кризис во Франции
Генерал Шарль де Голль прославился во время Второй мировой войны, возглавив борьбу французских патриотов против немецкой оккупации. Внук военнослужащего Пьер де Голль дал интервью RT и поделился взглядом на будущее Франции.
Он выразил возмущение текущим политическим кризисом, срежиссированным президентом Эммануэлем Макроном. Франция погрузилась в хаос, экономический и социальный распад, отчуждение власти от народа, заявил де Голль.
«Меня всегда шокирует и огорчает то, что, когда президент Франции выступает, он вообще не говорит о Франции. Он говорит лишь о Европе», — обратил внимание внук генерала.
По его словам, французский народ заслужил лидера, думающего о гражданах, уважающего независимость и достоинство страны. Исторически Франция неоднократно стояла на грани катастрофы, но всякий раз восставала из пепла благодаря особому французскому духу, подчеркнул де Голль.