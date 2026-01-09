Напоминает «Тараканище» Чуковского. Трамп заявил, что у него есть своя мораль вместо международного права

Марина Ахмедова: Трамп объявил себя королем мира, но с моралью у него проблемы

Американский президент Дональд Трамп по сути объявил себя королем мира, заявив, что будет судить всех, исходя из своей морали. На это обратила внимание член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА «Регнум» Марина Ахмедова в своем телеграм-канале .

«Трамп сказал, что у него собственная мораль вместо международного права. Свою мораль он сделал мерилом, потому что знает: он никому не хочет причинить вреда», — написала она.

Поэтому международное право ему не нужно, у него есть свои ориентиры — мораль и разум. Это логика подростка, подчеркнула Ахмедова. То, что безопасно для одного, может быть опасным для другого, напомнила она.

Трамп заявил, что он — правитель мира и будет судить его по собственным моральным принципам. Однако последние события показывают, что с его моральными устоями есть проблемы.

«То есть миром будет править не совсем моральный человек, находящийся в прелести от самого себя. Представляю, что было бы, если бы такое в 22-м году сказанул Путин. Европа бы надолго погрузилась в возмущенный вой и визг. Но сейчас „цивилизованный“ мир молчит. „Цивилизованный мир“ все больше становится похож на сказку „Тараканище“ Корнея Чуковского», — подчеркнула она.

Ранее США провели военную операцию в Каракасе, в результате которой президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были арестованы. В суде Нью-Йорка им предъявили обвинения в наркотерроризме, контрабанде кокаина в США и нелегальном хранении оружия. Мадуро и Флорес отрицают свою вину. Временным главой государства стала Делси Родригес.

Затем Трамп объявил, что США планируют провести наземную операцию в Мексике против наркокартелей.