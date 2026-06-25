«Напоминает кладбище». Жительница Каракаса рассказала о последствиях землетрясения

Местные жители рассказали о продолжительности и силе землетрясения в Венесуэле

Прибрежные районы Венесуэлы и пригороды Каракаса столкнулись с катастрофическими разрушениями жилого фонда из-за мощных и затяжных подземных толчков. Об этом в беседе с журналистами РИА «Новости» рассказала местная жительница, оказавшаяся почти в эпицентре природного катаклизма.

По словам очевидицы, наиболее критическая ситуация сейчас наблюдается в курортном регионе Ла-Гуайра. Эта прибрежная территория находится в получасе езды от столицы и прилегает к международному аэропорту.

В самом Каракасе сильнее всего пострадал элитный квартал Лос-Палос-Грандес. Там удар стихии привел к мгновенному обрушению сразу нескольких многоэтажных жилых домов.

Женщина отметила, что сами колебания земной коры казались бесконечными и вызвали у населения панику и острое чувство беспомощности. Во время первых ударов она вместе со своим сыном была вынуждена экстренно покинуть квартиру.

«Чувство беспомощности в таких ситуациях невозможно описать словами, <…> наиболее пострадавшей территорией является Ла-Гуайра. Это место напоминает кладбище зданий», — процитировало РИА «Новости» собеседницу.

Два сильных землетрясения произошли в Венесуэле в ночь на 25 июня. Их эпицентр находился примерно в 100 километрах к западу от Каракаса. Пока известно, что погибли как минимум 164 человека.

В Геологической службе США (USGS) считают, что итоговое число погибших будет больше 10 тысяч человек.