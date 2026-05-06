Наплыв опасных акул в США связали с потеплением воды

Рост числа опасных акул у берегов США может быть связан с влиянием супер-Эль-Ниньо. Об этом морской биолог Крис Лоу рассказал Fox Weather .

Из-за повышения температуры воды акулы меняют привычные маршруты миграции. Обычно большие белые акулы, акулы-молоты и мако весной приплывают к берегам Южной Калифорнии, однако при сильном Эль-Ниньо многие виды уходят севернее.

Лоу отметил, что вместе с этим в некоторых штатах стали чаще появляться южные виды, которых раньше там почти не встречали. Речь идет о тупорылых, тигровых и китовых акулах. По мнению биолога, теплая вода ускоряет метаболизм хищников, из-за чего им требуется больше пищи.

«Мы не думаем, что акулы, как и люди, становятся раздражительными, когда им становится очень жарко. Но похоже, что их метаболизм ускоряется. Поэтому, когда вода становится теплее, им приходится есть больше», — сказал Лоу.

Специалист добавил, что в этом году акулы начали размножаться раньше обычного — уже в феврале. Пик их активности ученые ожидают в августе. Биолог рекомендовал отдыхающим соблюдать осторожность, не купаться в одиночку, выбирать пляжи со спасателями и избегать воды в сумерках и при плохой видимости.

