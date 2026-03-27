В Австралии ловец лобстеров выжил после нападения белой акулы

Ловец лобстеров Люк Кун выжил после нападения белой акулы у мыса Джаффа в Австралии. Во время погружения хищник схватил мужчину за ногу и потащил в сторону от лодки. О происшествии сообщил сайт ABC .

В тот день Кун вышел в море вместе с приятелем Дэниелом Филдом. Мужчины добрались до нужной глубины, встали на якорь и заметили неподалеку тюленя, который вел себя настороженно. Вскоре ловец ушел под воду за лобстерами. Во время погружения мужчина почувствовал сильный рывок.

«Я повернул голову и увидел, что моя левая нога находится в пасти белой акулы», — рассказал он.

Австралиец сумел вырваться, поплыл обратно к лодке и позвал на помощь. Филд быстро забрал его на судно.

«Я был в легком шоке», — признался Кун.

Мужчина выжил и сумел избежать тяжелых травм. Друзья давно дали ему прозвище Счастливчик Люк, а после встречи с акулой оно только закрепилось.

Ранее на Гавайях спасатель во время серфинга пострадал от укуса акулы. Ему провели несколько операций, чтобы восстановить ногу.