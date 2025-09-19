Президент России Владимир Путин побеждает в «третьей мировой войне». Об этом сообщает американское издание The Hill .

«Чудесным образом и наперекор всему Владимир Путин побеждает в третьей мировой», — отметили журналисты.

По мнению авторов, российский лидер стремится подорвать американскую гегемонию, достигая своих целей. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт вокруг Украины больше не представляет угрозы для мировой войны.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов утверждал, что Россия не представляет угрозы для НАТО ни при Трампе, ни после него. Он называл разговоры об этом абсурдными.

Ранее Путин появился на учениях на полигоне Мулино «Запад-2025» в военной форме. Это стало мощным политическим сигналом Западу, посчитали журналисты газеты The Sun. По их мнению, выход российского лидера в камуфляже выглядел как элемент борьбы символов и имиджей на международной арене.