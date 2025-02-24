В Марселе близ российского консульства прогремел взрыв

BFMTV: в Марселе рядом с генконсульством России произошел взрыв

Рядом с Генеральным консульством России в Марселе произошел взрыв. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

В пожарной службе сообщили, что взрыв произошел около 08:00 по местному времени (10:00 по московскому времени).

Корреспондент журнала Valeurs Actuelles сообщил, что, по всей видимости, неизвестные бросили в сад на территории консульства два сосуда с зажигательной смесью. Недалеко от места происшествия нашли угнанный автомобиль. По предварительным данным, в результате взрыва причинен только материальный ущерб.

Российское консульство находится на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя. На месте происшествия работают около 30 пожарных и полицейских. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в баре-ресторане Aksehir, расположенном во французском городе Гренобле, произошел взрыв. Пострадали 12 человек. По предварительной версии, мужчина бросил гранату в заведение.