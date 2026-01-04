Нападение США на Венесуэлу разделило Европу

FT: страны Европы по-разному отреагировали на военную операцию США в Венесуэле

В Европе произошел раскол из-за операции США в Венесуэле. Не все страны поддержали заокеанского союзника, сообщила британская газета The Financial Times .

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, публично поддержавшая республиканцев на последних президентских выборах в США, осталась верной себе и вновь выступила за Трампа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к мирной передаче власти.

В отличие от итальянских властей, МИД Франции обвинил Штаты в нарушении международного права при вторжении в Венесуэлу и захвате президента Николаса Мадуро с женой.

«Военная операция, приведшая к захвату Николаса Мадуро, нарушает принцип неприменения силы, лежащий в основе международного права. Франция вновь заявляет, что никакое долгосрочное политическое решение не может быть навязано извне», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Против произошедшего в Венесуэле выступили рядовые американцы. Митинги прошли в Нью-Йорке и Колумбии.