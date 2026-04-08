Нанесенный Ирану ущерб возместят из средств создаваемого инвестфонда
Fars: нанесенный Ирану ущерб возместят из средств создаваемого инвестфонда
Причиненный Ирану ущерб возместят из средств создаваемого «национального инвестиционного» фонда. Об этом сообщило агентство Fars.
«Содержание плана, устанавливающего рамки прекращения огня, включает пункты: компенсация нанесенного ущерба Ирану, с созданием инвестиционного фонда», — заявило издание.
Президент США Дональд Трамп ранее в среду объявил о согласии на две недели приостановить удары по Ирану и заверил, что прекращение огня окажется двусторонним.
Высший совет национальной безопасности Ирана впоследствии заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, Исламабаде — столице Пакистана.
Американские СМИ сообщали, что США на переговорах представят зять главы Белого дома Джаред Кушнер, спецпосланник президента Стив Уиткофф и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Состав переговорщиков от иранской стороны пока неизвестен.