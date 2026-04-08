Нанесенный Ирану ущерб возместят из средств создаваемого инвестфонда

Причиненный Ирану ущерб возместят из средств создаваемого «национального инвестиционного» фонда. Об этом сообщило агентство Fars .

«Содержание плана, устанавливающего рамки прекращения огня, включает пункты: компенсация нанесенного ущерба Ирану, с созданием инвестиционного фонда», — заявило издание.

Президент США Дональд Трамп ранее в среду объявил о согласии на две недели приостановить удары по Ирану и заверил, что прекращение огня окажется двусторонним.

Высший совет национальной безопасности Ирана впоследствии заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, Исламабаде — столице Пакистана.

Американские СМИ сообщали, что США на переговорах представят зять главы Белого дома Джаред Кушнер, спецпосланник президента Стив Уиткофф и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Состав переговорщиков от иранской стороны пока неизвестен.