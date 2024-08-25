Наличие французского гражданства у Дурова назвали проблемой

Наличие гражданства Франции у основателя Telegram Павла Дурова является проблемой. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» .

«Проблема в том, что есть французское гражданство. Соответственно, для Парижа, для Франции, он является гражданином их страны», — объяснила дипломат.

Она также заявила, что Россия направила ноту с требованием доступа к арестованному бизнесмену.

О задержании Дурова в аэропорту Ле-Бурже стало известно вечером 24 августа. По данным французских СМИ, Дурова сочли причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram сотрудничать со следствием.

Американский предприниматель Илон Маск предположил, что после ареста основателя Telegram власти могут взяться за социальную сеть Х. Такой же прогноз сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.