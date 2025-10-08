Гамбургская фракция правой партии «Альтернатива для Германии» исключила депутата Роберта Риша после его поездки в Россию и участия в конференции антиглобалистов. Об этом сообщила газета Welt со ссылкой на решение фракции.

«В среду фракция исключила 41-летнего политика из своих рядов. Кроме того, руководство регионального отделения партии инициировало процедуру его исключения также из партии», — говорится в публикации.

Местное партийное руководство посчитало, что Риш нарушил внутренние правила АдГ, не согласовав свою поездку в Россию. Кроме того, его участие в антиглобалистском мероприятии противоречит принципам партии. За введение жестких мер против него также выступили представители региональных отделений ХДС, СДПГ, партий «Зеленые» и «Левые».

Депутат заявил, что поехал в Россию частным образом, сопровождая подругу-петербурженку. На конференции он не планировал выступать и не имел понятия о ее программе и участниках. При этом признал, что согласился высказаться, но говорил лишь о необходимости мира в Европе.

Ранее политолог Александр Рар заявлял, что немцы не хотят воевать с Россией, но 80% элиты Германии готовы к обострению отношений, забыв уроки Второй мировой войны и недооценивая угрозу ядерной.