Правительство Украины тратит по пять миллионов евро еженедельно на поддержку венгерской партии «Тиса» под председательством евродепутата Петера Мадьяра, чтобы не допустить победы «Фидес» на парламентских выборах. Об этом телеканалу Tenyek сообщил бывший украинский шпион.

«В Венгрию привозили много денег для Мадьяра. Говорили, что Мадьяру нужно дать 50 миллионов на кампанию», — рассказал он.

Деньги, предназначенные для Вооруженных сил Украины, с ноября 2025 года направляли на поддержку венгерской оппозиции. По словам бывшего сотрудника украинской спецслужбы, их провозили мелкими купюрами в вакуумной упаковке через Австрию и Италию. Еженедельно «Тиса» получала по пять миллионов евро. Он заявил, что часть суммы задержали несколько недель назад в составе «золотого конвоя».

Венгерские силовики остановили в начале марта два украинских бронированных автомобиля с 40 миллионами долларов, 35 миллионами евро и золотыми слитками весом девять килограммов. Задержаны семь граждан Украины.