В Венгрии потребовали объяснить странный маршрут перевозки денег с Украины
Сийярто: Будапешт так и не получил объяснения транзита наличных с Украины
Будапешт до сих пор не получил внятного объяснения, зачем с Украины перевозили крупные суммы наличных по необычному маршруту через венгерскую территорию. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, чьи слова привело издание Hirado.
Поводом для заявления стало задержание семи граждан Украины, которых заподозрили в отмывании денег. Среди них оказался бывший генерал украинских спецслужб, который курировал перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота.
Сийярто также уточнил, что с января через Венгрию на Украину провезли 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков.
«Когда возникает вопрос, что эти деньги делают здесь, в Венгрии, ответ Украины таков: это транзакция между двумя банками. Но я думаю, что последний раз такое случалось в каменном веке, когда два банка проводили между собой расчеты наличными на сумму 1,1–1,2 миллиарда евро», — сказал глава МИД.
Отдельно он обратил внимание на маршрут инкассаторских машин. Их задержали на трассе, которая вела не в сторону украинской границы, а на юг Венгрии. Это, как отметил политик, делает историю еще более странной.
В венгерском правительстве не исключают политический подтекст этой истории. Власти намерены выяснить, есть ли связь между перевозимыми средствами и внутренней политикой страны, в частности, предстоящими выборами.
Ранее премьер-министр Виктор Орбан говорил, что судьбу конфискованных денег решат после того, как станет ясно, кому они принадлежали. До этого момента средства останутся в Венгрии.