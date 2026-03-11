В Венгрии потребовали объяснить странный маршрут перевозки денег с Украины

Сийярто: Будапешт так и не получил объяснения транзита наличных с Украины

Будапешт до сих пор не получил внятного объяснения, зачем с Украины перевозили крупные суммы наличных по необычному маршруту через венгерскую территорию. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, чьи слова привело издание Hirado .

Поводом для заявления стало задержание семи граждан Украины, которых заподозрили в отмывании денег. Среди них оказался бывший генерал украинских спецслужб, который курировал перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота.

Сийярто также уточнил, что с января через Венгрию на Украину провезли 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков.

«Когда возникает вопрос, что эти деньги делают здесь, в Венгрии, ответ Украины таков: это транзакция между двумя банками. Но я думаю, что последний раз такое случалось в каменном веке, когда два банка проводили между собой расчеты наличными на сумму 1,1–1,2 миллиарда евро», — сказал глава МИД.

Отдельно он обратил внимание на маршрут инкассаторских машин. Их задержали на трассе, которая вела не в сторону украинской границы, а на юг Венгрии. Это, как отметил политик, делает историю еще более странной.

В венгерском правительстве не исключают политический подтекст этой истории. Власти намерены выяснить, есть ли связь между перевозимыми средствами и внутренней политикой страны, в частности, предстоящими выборами.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан говорил, что судьбу конфискованных денег решат после того, как станет ясно, кому они принадлежали. До этого момента средства останутся в Венгрии.