«Серьезно попались». Украинцы запаниковали из-за конфискации миллионов долларов в Венгрии

На Украине началась паника после того, как в Венгрии конфисковали большие суммы денег и золото у сотрудников государственного Ощадбанка. На это указал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с журналистами в Будапеште. Его процитировало агентство MTI .

«Среди украинцев разразилась заметная паника после того, как они серьезно попались на перемещении сотен миллионов евро и долларов через Венгрию», — заявил Сийярто.

По его словам, посла Венгрии вызвали в украинское Министерство иностранных дел.

Дипломат назвал ввоз крупной суммы при подозрительных обстоятельствах проблемой национальной безопасности. В Венгрии намерены выяснить, кому и с какой целью везли эти деньги, почему их сопровождали сотрудники спецслужб и военные. Министр задался вопросом, не имеет ли происшествие отношения к все более очевидному вмешательству Украины в парламентские выборы в Венгрии.

Сотрудников украинского Ощадбанка, перевозивших деньги и золотые слитки на двух инкассаторских машинах, задержали 6 марта. Инкассаторов отпустили, а ценности остались в Венгрии как вещдок в возбужденном уголовном деле. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна пока не собирается возвращать их.