«Нагнетает обстановку». Словам Такера Карлсона о Байдене нашли объяснение

Политолог Дудаков призвал не воспринимать всерьез слова Карлсона о Байдене

Фото: РИА «Новости»

Слова Такера Карлсона о Джо Байдене не стоит воспринимать всерьез, поскольку журналист защищает интересы республиканцев и регулярно критикует президента США, представляющего Демократическую партию. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал политолог Малек Дудаков.

«В данном случае он [Карлсон], конечно, в определенной степени нагнетает обстановку», — заявил он.

Дудаков допустил, что Байден станет официальным кандидатом от демократов на выборах уже в июле. Собеседник 360.ru согласился с заявлениями о слабости позиций Байдена в предвыборной гонке, но призвал не списывать главу Белого дома со счетов как минимум до ноября.

«Его ближайшее окружение не собирается лишаться своих теплых мест и возможности заработать», — подчеркнул политолог.

Также он отметил, что многие представители элиты Демократической партии — Билл и Хиллари Клинтоны, Барак Обама, Нэнси Пелоси и другие — уже высказались в поддержку кандидатуры Байдена.

«Нам говорить преждевременно, что Байден уже все», — подытожил Дудаков.

Накануне Такер Карлсон в своем аккаунте в соцсети X заявил, что слова Обамы в поддержку Байдена были неискренними, а сам бывший президент выступает за проведение открытого съезда партии.

Сам Байден охарактеризовал свое участие в дебатах против Дональда Трампа как «не самый лучший вечер».

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