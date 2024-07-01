Обама усомнился в победе Байдена на президентских выборах

Такер Карлсон: Обама говорит людям, что Байден не победит на выборах

Бывший президент США Барак Обама в частном порядке утверждает, что не верит в победу Джо Байдена на ближайших выборах. Об этом рассказал журналист Такер Карлсон в соцсети X .

«Из необычайно надежного источника: твит Обамы в поддержку Джо Байдена был неискренним», — отметил он.

По сведениям Карлсона, в частных беседах бывший президент США выступает за проведение открытого съезда и не собирается раскрывать, чью кандидатуру на самом деле поддерживает.

Журналист заметил, что отношения между Обамой и Байденом никогда не были теплыми, а порой доходили до вражды. В последнее время они стали только хуже из-за действий первой леди США Джилл Байден, которая после дебатов мужа с Дональдом Трампом оградила его от людей, способных убедить главу Белого дома сняться с предвыборной гонки.

Кроме того, по словам Карлсона, Джилл была единственной в семье, кто в 2020 году выступал за предвыборную кампанию Байдена, в то время как остальные считали его слишком слабым, чтобы участвовать в ней.

«Новое поколение потенциальных кандидатов от Демократической партии расценивает это как возможность», — подытожил журналист.

Ранее президент США охарактеризовал свое участие в дебатах против Трампа как «не самый лучший вечер».