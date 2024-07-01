Байден признал собственный провал на дебатах с Трампом
Байден описал результат дебатов с Трампом фразой «не самый лучший вечер»
Президент США Джо Байден признался, что в ходе дебатов с претендентом на пост главы государства Дональдом Трампом был не в лучшей форме. Его слова привело агентство Bloomberg.
Байден отметил, что понимает обеспокоенность представителей Демократической партии своим выступлением.
«Я все прекрасно понимаю насчет дебатов. У меня выдался не самый лучший вечер», — сказал он в ходе встречи с крупными донорами проведения президентской кампании.
При этом действующий президент подчеркнул, что не стал бы баллотироваться на пост, не будь у него уверенности в собственной победе.
Телевизионные дебаты Трампа и Байдена прошли 27 июня в эфире канала CNN. Большинство политических экспертов отмечали, что для Байдена они завершились полным провалом.
При этом семья президента обвинила в неудачных дебатах его советников.