Число пострадавших при наезде авто на толпу в Новом Орлеане достигло 35

После наезда автомобиля на толпу прохожих в Новом Орлеане пострадали 35 человек. Их доставили в госпиталь, сообщила телеканалу CBS суперинтендант городской полиции Энн Киркпатрик.

По первоначальным данным, в результате теракта на Бурбон-стрит погибли 10 человек и более 30 пострадали.

Водитель пикапа намеренно выехал на тротуар, где находились праздновавшие наступление Нового года люди. После этого преступник открыл огонь по полицейским, когда те пытались его задержать. Он ранил двух правоохранителей.

Сотрудники ФБР нашли самодельные взрывные устройства на месте ЧП. Мэр города Латойя Кантрелл заявила, что неизвестные совершили в Новом Орлеане террористическую атаку.

В Германии в декабре автомобиль въехал в людей на рождественском рынке в Магдебурге. На месте погибли 11 человек, более 40 получили ранения.