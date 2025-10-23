«Надеюсь вернуться». Сербский баскетболист восхитился Москвой

Защитник белградского ФК «Мега» Саво Дрезгич признался, что восхищен Москвой. Своими впечатлениями об игре в России он поделился на пресс-конференции после матча с ЦСКА.

Сербский баскетболист поздравил свою команду с победой. По его словам, они бесстрашно играли. Хорошо отработали в защите и классно бежали, благодаря чему быстро набрали очки.

«Я впервые в России. Впечатлен ареной и тем, какой большой город Москва. Очень понравилась атмосфера. Могу сказать о Москве только лучшие слова и надеюсь вернуться сюда еще», — признался Дрезгич.

В Москве прошел первый международный турнир Лиги ВТБ с участием зарубежных клубов — Winline Basket Cup. Московский ЦСКА проиграл сербской команде со счетом 72:81.

