«Выглядит круто». Аргентинцы восхитились Петербургом

Аргентинцы вечером припарковали свой автомобиль в центре города рядом с каналом, а на следующее утро обнаружили, что оказались в центре интересного события – карнавала на сап-досках.

Иностранец отметил, что мероприятие посетили 10 тысяч человек в разных костюмах. Затем оно переросло в гонку по нескольким водным каналам. Он восхитился великолепными костюмами участников, среди которых были Гарри Поттер, скелет, хиппи и пчела, и в целом самим мероприятием.

Оценили аргентинцы и русскую кухню, попробовав пельмени с мясом. По словам мужчины, они потратили примерно 1600 рублей, чтобы перекусить. Также успели прокатиться на туристическом автобусе по городу, причем впервые так поступили за все года своего путешествия.

«Выглядит круто, мне не хочется вести машину, так я могу все разглядывать, это всегда отдых для водителя. Я думаю, будет здорово, ведь в Питере много чего можно посмотреть, например архитектуру», – сказал он.

В заключение, уезжая из города, аргентинец заявил, что прекрасен не только Санкт-Петербург, но и его окрестности.

