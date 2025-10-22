«Чисто, уютно и спокойно». Немец восхитился Калининградом

Немец Финн назвал Калининград более немецким, чем города в Германии

Немец по имени Финн восхитился Калининградом, в котором немецкая культура и архитектура сохранилась лучше, чем в современных городах в Германии. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале .

Немец отметил, что в бывшем Кенигсберге сохранилось огромное немецкое наследие. Это и Кенигсбергский собор, и захоронения мыслителя Юлиуса Руппа и философа Иммануила Канта, и восстановленная Рыбная деревня с фахверковыми домами.

По его словам, в городе и климат какой-то немецкий. Он сразу почувствовал себя как дома, стало уютно, не нужно привыкать.

«Этот город просто более немецкий, чем города Германии. Чрезвычайно чисто, чрезвычайно ухоженно, очень спокойная атмосфера», — отметил Финн.

Он добавил, что в Калининграде повсюду красивые и недорогие кафе, маленькие магазинчики и просто потрясающая тишина. Финн признался, что ему в этом городе очень понравилось.

