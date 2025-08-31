«Надеюсь, там нет идиотов». Степашин оценил возможное вступление Австрии в НАТО
Степашин: надеюсь, в Австрии нет идиотов, желающих вступления страны в НАТО
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин выразил надежду на здравое мышление руководства Австрии в вопросе вероятного вступления в НАТО. Его слова привело РИА «Новости».
«Очень надеюсь, что там нет идиотов», — сказал он в ответ на вопрос о реакции России на вероятное вступление страны в альянс.
Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер 27 июня допустила, что страна может вступить в НАТО и отказаться от нейтралитета из-за якобы агрессивной политики России. Глава МИД отмечала, что нейтральный статус не способен обеспечить защиту страны, но общество и парламент такие планы в настоящее время не поддерживают.
В ответ на это заявление зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что РФ готова дать ответ Австрии в случае вхождения в НАТО. По его словам, такое решение разрушит государственность страны.