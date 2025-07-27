В Австрии допустили возможность вступления страны в НАТО

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что готова обсуждать возможный отказ страны от нейтралитета, хотя идея вступления в НАТО не пользуется широкой поддержкой. Об этом она сообщила в интервью Die Welt .

Министр подчеркнула, что один лишь нейтралитет не способен гарантировать безопасность, и отметила необходимость инвестиций в оборону и укрепления связей с партнерами из-за «все более агрессивной России» и нестабильной мировой обстановки.

Глава МИД добавила, что сейчас ни парламент, ни большинство граждан не поддерживают вступление в альянс, однако подобная дискуссия может быть полезной. При этом она уточнила, что не стремится к «триумфальному» вступлению в НАТО, но считает наивным полагать, что отказ от конфронтации обеспечит стране безопасность.

По ее словам, Австрия уже имеет защиту со стороны ЕС, активно участвует в миротворческих миссиях и вносит вклад в европейскую безопасность.

Ранее сообщалось, что австрийская партия свободы пожаловалась в Нацсовет на визит президента Украины Владимира Зеленского в Вену.